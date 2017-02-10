В Подмосковье арестован похититель электроинструментов

Злоумышленник уже совершил признание в содеянном

Серийный похититель электрооборудования, укравший инструментов на 300 тысяч рублей, задержан в Подмосковье, информирует utro.ru.

Сотрудники полиции Московской области арестовали жителя города Электросталь, подозреваемого более чем в десяти кражах электрических инструментов в Солнечногорском районе. Общая стоимость украденного оценивается в сумму более 300 тысяч рублей.

Стражи правопорядка занялись поиском серийного грабителя после жалобы жителя района, который обнаружил, что дорогостоящие электроинструменты исчезли с его участка в деревне Носово.

После задержания 40-летнего жителя города Электросталь оказалось, что он имеет отношение к десяти аналогичным случаям, произошедшим на территории Солнечногорского района.

Злоумышленник уже совершил признание в содеянном. Уголовное дело на него заведено по статье «кража».