Сборная России по биатлону выиграла бронзу на ЧМ-2017

Российская сборная по биатлону в смешанной эстафете взяла бронзу чемпионата мира 2017 года, информирует utro.ru.
Сборная России завоевала бронзовые медали в смешанной эстафете в австрийском Хохфильцене, где проходил чемпионат мира по биатлону 2017 года.
В состав участников гонки от России вошли Антон Шипулин, Александр Логинов, Татьяна Акимова и Ольга Подчуфарова.
Золото завоевала команда из Германии, сборная Франции выиграла серебро.
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