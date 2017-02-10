Россель назвал трагедию перевала Дятлова строго секретной

За годы, прошедшие после трагедии, выдвигались версии о причастности к событиям инопланетян, паранормальных явлений, снежного человека, а также спецслужб

Экс-губернатор Свердловской области, сенатор Эдуард Россель рассказал, что события, относящиеся к трагедии на перевале Дятлова, до сих пор относятся к строго засекреченной информации федерального уровня. Доступ к архивным документам имеют только федеральные власти и служба безопасности России, информирует utro.ru.

Группа из девяти советских туристов во главе с Игорем Дятловым в феврале 1959 года отправилась в поход на гору Холатчахль, расположенную Свердловской области. Она остановилась на ночлег на восточном склоне горы. Спустя некоторое время все девять человек были обнаружены мертвыми. Заключение следователей состояло в том, что участники группы погибли от воздействия стихийной силы, которую были не в состоянии преодолеть.

За годы, прошедшие после трагедии, выдвигались версии о причастности к событиям инопланетян, паранормальных явлений, снежного человека, а также спецслужб.