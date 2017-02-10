Создатель "Масяни" сделает короткометражный мультфильм про Салехард

Автор мультсериала "Масяня" Олег Куваев создаёт короткометражный анимационный фильм о столице Ямало-Ненецкого автономного округа Салехарде. Об этом пишет utro.ru.

Как сообщил художник-аниматор, он рад отвлечься от надоевших иностранных проектов и поработать над российским. Жаль, что города России редко просят создать мультфильм, отметил Куваев, поскольку это интересно.

По словам аниматора, главный герой мультфильма - милый симпатичный зверёк - уже изображён на гербе Салехарда, поэтому его не нужно придумывать.

Куваев объяснил, что мультфильм в виде простой двухмерной анимации будет создан на основе Flash технологии. Художник пояснил, что процесс творчества весьма трудоёмкий, поскольку всё рисуется от руки, но в этом деле нет простых путей.

Мультфильм был заказал известному аниматору группой "В Салехарде" в социальной сети "ВКонтакте". Длительность ролика - три минуты, главный герой - чёрный лис, изображённый на гербе столицы Ямало-Ненецкого АО. Если мультфильм положительно оценят горожане, то он может стать многосерийным.