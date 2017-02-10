"Матильда" заняла второе место в рейтинге самых ожидаемых фильмов года

В опросе, проведенном сервисом Кино Mail.Ru, приняли участие 14 тысяч 297 человек

Выходящий в России осенью 2017 года российский фильм «Матильда» занял второе место в списке самых ожидаемых кинолент о любви по версии Кино Mail.Ru, пишет utro.ru.

Картина Алексея Учителя об отношениях знаменитой балерины Матильды Кшесинской и последнего российского императора Николая II выходит на экраны осенью этого года. Однако она уже успела вызвать возмущение нескольких общественных организаций и даже направить на себя внимание депутатов Государственной думы России.

Режиссер «Матильды» Алексей Учитель рассказал, что рад результатам опроса. Он сообщил, что фильм выйдет в прокат 26 октября. Жалобы на ещё не вышедшую киноленту режиссер считает странными и абсурдными, сообщает источник.

В опросе, проведенном сервисом Кино Mail.Ru, приняли участие 14 тысяч 297 человек.