Захарова: дипломаты МИД РФ больше всего мечтают о мире во всём мире

Каждый год 10 февраля в РФ отмечается день дипломата

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в преддверии Дня дипломата поведала о мечте российских дипломатических работников. Об этом пишет utro.ru.

Захарова отметила, что сотрудники МИД РФ в свой профессиональный праздник мечтают о мире во всём мире. Это стало бы самым лучшим подарком для дипломата, сказала представитель внешнеполитического ведомства и добавила, что лично она загадала именно такое желание.

Каждый год 10 февраля в РФ отмечается день дипломата. Дата выбрана не случайно: в летописях первое в истории страны внешнеполитическое ведомство упоминается 10 февраля 1549 года.