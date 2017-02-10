Все пенсионеры России получат карту "Мир" к июлю 2020 года

Срок получения карт определен: до 1 июля 2020 года

Все российские пенсионеры получат платежную карту «Мир» к 1 июля 2020 года, информирует utro.ru.

Заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова озвучила дату получения всеми российскими пенсионерами карт платежной системы «Мир». На встрече представителей ассоциации банков «Россия» с ЦБ РФ она рассказала, что срок получения карт определен до 1 июля 2020 года.

Скоробогатова уверена, что выпуск карты должен проходить в плановом режиме. Карта Национальной платежной системы будет предлагаться клиенту в тот момент, когда истечет срок действия карты международной платежной системы.