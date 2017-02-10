Фурсенко: Россия - мировой лидер в образовании

Экс-министр науки и образования РФ Андрей Фурсенко заявил, что Россия находится в числе мировых лидеров в области образования. Об этом пишет utro.ru.

Экс-министр подчеркнул, что российские детские сады и школы лучше зарубежных, что подтверждают представители российской системы образования, которые ездят за границу. Сегодня школы в РФ лучше, чем в СССР, заявил Фурсенко. Он добавил, что советские учителя не имели среднюю заработную плату по стране, а нынешние имеют, притом что и нагрузка у них снизилась по сравнению с советскими временами. Что касается 90-х годов, то тогда педагоги вообще получали на 60% ниже средней зарплаты, сказал бывший министр.