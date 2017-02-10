Хоккеист Овечкин может не попасть на Олимпийские игры

Как отмечает эксперт, НХЛ с финансовой точки зрения невыгодно отпускать игроков на Игры-2018

Игрок американского клуба «Вашингтон Кэпиталз» и сборной РФ Александр Овечкин может пропустить Олимпийские игры в Южной Корее по решению Национальной хоккейной лиге. Об этом пишет megatyumen.ru.

Если Овечкина отпустит на Олимпийские игры клуб, то это решение может отменить НХЛ, где играет спортсмен.

В настоящее время ещё не достигнут консенсус между лигой и Международной федерацией хоккея (IIHF) по поводу участия хоккеистов НХЛ в ближайших Олимпийских играх.

Как отмечает эксперт, НХЛ с финансовой точки зрения невыгодно отпускать игроков на Игры-2018.