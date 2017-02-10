Банки России в 2017 году ожидают рекордов по прибыли

Кредитные организации способны заработать за текущий год от 1,2 до 1,3 триллионов рублей

Согласно прогнозам Промсвязьбанка, Внешэкономбанка и ВТБ24, в текущем году российские банки могут побить свои рекорды по прибыли, информирует megatyumen.ru.

По оценкам экспертов Внешэкономбанка, Промсвязьбанка и ВТБ24, кредитные организации способны заработать за текущий год от 1,2 до 1,3 триллионов рублей. Это на порядок превышает показатели, достигнутые ими в 2012 году. Тогда банковские организации прибыли в 1,01 триллиона рублей.

Источник сообщает, что за 2016 год банки сумели заработать 930 миллиардов рублей.