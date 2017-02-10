В Тюмени мужчина сбил пешехода и уехал с места ДТП

В Тюмени после аварии с участием пешехода водитель скрылся с места происшествия, пишет megatyumen.ru.

7 февраля около половины седьмого вечера в Тюмени на улице Чаплина возле дома номер шесть произошел инцидент. Автомобиль Toyota сбил человека и скрылся с места ДТП.

Жертвой аварии стал 22-летний тюменец, который в этот момент переходил дорогу. У него диагностировали травмы лица и головы.

В настоящее время Госавтоинспекция региона разыскивает иномарку и ее владельца, а также свидетелей ДТП.