В Тюмени мужчина сбил пешехода и уехал с места ДТП

В Тюмени после аварии с участием пешехода водитель скрылся с места происшествия, пишет megatyumen.ru.
7 февраля около половины седьмого вечера в Тюмени на улице Чаплина возле дома номер шесть произошел инцидент. Автомобиль Toyota сбил человека и скрылся с места ДТП.
Жертвой аварии стал 22-летний тюменец, который в этот момент переходил дорогу. У него диагностировали травмы лица и головы.
В настоящее время Госавтоинспекция региона разыскивает иномарку и ее владельца, а также свидетелей ДТП.
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