Импорт в Россию продуктов из дальнего зарубежья резко упал

В структуре общего импорта доля продуктов из дальнего зарубежья, поставляемых в Россию, упала с 13,7% в 2015 году до 12,5% в 2016 году

В России в 2016 году снизился объем импорта продуктов из дальнего зарубежья, а из стран СНГ, напротив, вырос, пишет megatyumen.ru.

Данные таможенной статистики говорят о том, что снижение поставок в Россию продуктов из дальнего зарубежья в натуральном выражении насчитывает 9,1 процента, а в денежном выражении – 8,1 процента. В структуре общего импорта доля продуктов из дальнего зарубежья, поставляемых в Россию, упала с 13,7% в 2015 году до 12,5% в 2016 году.

Физический импорт продовольствия с постсоветских территорий напротив, показал рост на 2,2 процента, рассказали таможенники.

В основном сокращение поставок из дальнего зарубежья коснулись сыров, мяса, творога и рыбы. Рост импорта из СНГ произошел преимущественно за счет молочной продукции – творога, сыров и сливочного масла.