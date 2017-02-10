Россия не делает Украину предметом сделки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что конфликт внутри Украины не может выступать предметом сделки между США и Россией, пишет utro.ru.

После публикации в зарубежных СМИ информации о якобы готовящейся «большой сделке» между Россией и США по вопросу конфликта на Украине журналисты попросили комментария у Дмитрия Пескова.

Пресс-секретарь президента России ответил, что сведения зарубежных медиа не соответствуют действительности. Предметом сделки не могут становиться судьбы людей, живущих на Донбассе и де-факто отторгнутых собственным государством, заявил Песков.