Собаки могут помочь справиться с детским ожирением

Если эта гипотеза будет подтверждена, то учеными будут созданы таблетки, которые сымитируют присутствие собаки

Ученые из Канады считают, что собака в семье может избавить детей от ожирения и аллергии. Об этом пишет utro.ru.

Согласно исследованию ученых, появление аллергии или ожирения вызвано тем, что жизнь современного человека протекает в чересчур стерильном мире. Поскольку с детства человеческая иммунная система не испытывает влияния большого количества бактерий, то в будущем она не распознает их. В ученой среде это называется "гигиеническая теория".

Канадские ученые выяснили, что собаки переносят полезные бактерии, которые при попадании в микрофлору детей защищают их от различных болезней и препятствуют развитию аллергии и ожирения. Специалисты считают, что передача бактерий происходит при контакте с собачьей шерстью, либо каким-то иным путем.

Если эта гипотеза будет подтверждена, то учеными будут созданы таблетки, которые сымитируют присутствие собаки и помогут детям справиться с разными недугами, в том числе с ожирением.