В Тюмени браконьер заплатит 200 тысяч рублей за косулю

Или будет арестован до полугода

Тюменскому охотнику, незаконно убившему косулю, грозит штраф до 200 тысяч рублей или арест до полугода, пишет megatyumen.ru 7 апреля.

Полицейский заметил следы крови на снегу неподалеку от деревни Тиханиха Тюменской области. Проследив их направление, страж правопорядка добрался до фермы, где обнаружил 29-летнего местного жителя.

Оказалось, что ранее мужчина убил косулю и собирался разделать ее на ферме, куда приволок тушу животного. Против браконьера возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ о незаконной охоте.

Региональный департамент лесного хозяйства оценил ущерб в 60 тысяч рублей. До суда нарушитель будет находиться под подпиской о невыезде.