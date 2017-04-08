В Тюмени автоинспектор отпустил нетрезвого водителя за взятку

После расследования инцидента со взяткой от пьяного водителя сотрудника ГИБДД решено уволить, пишет megatyumen.ru 7 апреля.

Происшествие имело место в Тюмени 20 февраля текущего года. Инспектор ДПС остановил автомобиль, которым управлял мужчина в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердили результаты освидетельствования.

Согласившись на получение взятки, сотрудник ГИБДД не стал составлять протокол, и нарушитель передал ему в патрульном автомобиле сумму в 30 тысяч рублей.

Когда факт стал известен тюменским следователям, инспектора не только уволили из рядов ГИБДД, но и завели в его отношении уголовное дело по статье 290 УК РФ о получении взятки.