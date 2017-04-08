Под Тюменью горела кухня в квартире

В селе Новая Заимка Тюменской области женщина получила ожоги после пожара, пишет megatyumen.ru 7 апреля.

7 апреля около 9 утра МЧС получило сигнал о пожаре в жилом доме села Новая Заимка под Тюменью. Возгорание произошло в кухне одной из квартир дома с двумя жилыми помещениями.

В происшествии пострадала хозяйка квартиры, которую сотрудники МЧС спасли и передали медикам. У женщины обнаружены ожоги первой степени лица и кистей рук, в настоящее время она находится в больнице.

В результате оперативного тушения пожара жилой дом и имущество обеих квартир удалось спасти. Сгорела одна из кухонь. Причины возгорания устанавливаются.