Госдума РФ ужесточила ответственность для спортивных хулиганов

Госдума РФ ужесточила административную ответственность для фанатов, которые грубо нарушают правила поведения на спортивном матче. Об этом пишет utro.ru.

В соответствии с новыми поправками КоАП РФ, если болельщик, которому ранее было запрещено посещать спортивные матчи, нарушит запрет, то будет оштрафован на 40-50 тысяч рублей. Ранее это правонарушение наказывалось штрафом в 20-25 тысяч рублей.

Фанат, который грубо нарушил правила поведения, заплатит 10-20 тысяч рублей. Особо буйные болельщики могут провести на 15 суток под арестом, суд может запретить им посещать спортивные мероприятия на период от одного до семи лет.

Под "грубым нарушением" понимается поведение, создающее угрозу для здоровья, безопасности и жизни окружающих людей, а также действия, из-за которых спортивный матч был прекращен.