В подмосковном аэропорту "Шереметьево" умер итальянский спортсмен

В Подмосковье в аэропорту "Шереметьево" умер итальянский спортивный деятель Бруно Лубатти, которому было 64 года. Об этом пишет utro.ru.

Спортсмен скончался из-за сердечной недостаточности после посадки на самолет, следующий в Париж.

Лубатти занимал должность супервайзера Европейской федерации волейбола.