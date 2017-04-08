В Москве полиция "накрыла" бордель

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнюю женщину, которая открыла в квартире бордель и руководила девушками, которые занимались проституцией. Об этом пишет utro.ru.

Кроме самой владелицы притона, задержаны также девушки, оказывавшие интимные услуги. На последних заведены административные дела по факту занятия проституцией.

На организатора притона заведено уголовное дело по статье 241 УК РФ, которая предусматривает ответственность в виде штрафа от 100 до 500 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до пяти лет.