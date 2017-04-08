В метрополитене России будут дежурить группы быстрого реагирования

В связи с терактом в петербургском метро в России будут совершенствоваться технические средства и системы безопасности

В России будут созданы группы быстрого реагирования, чтобы обеспечивать безопасность в метро, в частности, противодействовать террористам. Такое постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом пишет utro.ru.

Сотрудники ГРБ будут иметь при себе ручные портативные металлодетекторы. Еще в прошлом месяце ГУП "Московский метрополитен" должен был получить 200 портативных металлодетекторов.

В связи с терактом в петербургском метро в России будут совершенствоваться технические средства и системы безопасности. По мнению экспертов, реагирующие на металл рамки, установленные в метрополитене, бывают эффективны только тогда, когда их обслуживанием занимаются профессионалы.

