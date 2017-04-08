В Ханты-Мансийском АО в детсаде открылось бюро ритуальных услуг

В одном из частных детских садов Сургута открылось похоронное бюро. Об этом пишет utro.ru. со ссылкой на заявление главы города Вадима Шувалова.
Вход в здании один, и дети могут видеть венки и гробы. Шувалов сказал, что поможет решить проблему такого соседства. В бюро ритуальных услуг отметили, что им не кажется сложившаяся ситуация необычной. Руководство детсада пока не прокомментировало публикации в прессе о странном соседстве.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"! +7 902 554 54 54
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.