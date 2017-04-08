В Баренцевом море прошли учения двух российских кораблей

В Баренцевом море провели учения два российских десантных корабля - "Александр Отраковский" и "Георгий Победоносец". Об этом пишет utro.ru. Корабли выполняли задачи по минированию акватории. Морские десантники отрабатывали действия по защите от оружия массового уничтожения. Кроме того, корабли выполнили задания, направленные на отражение подводной атаки возможного противника.

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