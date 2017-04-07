Под Волгоградом отравились 27 кадетов

27 воспитанников кадетского корпуса госпитализированы с кишечной инфекцией в Волгоградской области, пишет utro.ru 7 апреля.

Глава регионального Роспотребнадзора Александр Злепко сообщил, что вспышка кишечной инфекции зафиксирована в Кумылженском казачьем кадетском корпусе. Воспитанники доставлены в больницу, сейчас их жизням ничего не угрожает.

Специалисты выясняют причину заражения детей в образовательном учреждении. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров приказал выяснить все причины инцидента и оказать детям всю необходимую помощь.

В Кумылженском казачьем кадетском корпусе в 300 километрах от Волгограда учатся более 100 детей в возрасте от семи лет.