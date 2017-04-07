В Смоленской области умерла не замеченная врачами пациентка

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Пациентка умерла от сердечного приступа
|Фото: 360tv.ru
Следователи проводят проверку по факту смерти пациентки в поликлинике города Гагарина Смоленской области, пишет utro.ru 7 апреля.
Официальный представитель регионального СУ СК Нина Василькова сообщила, что пациентка 1966 года рождения приехала в районный центр на прием к врачу из деревни Токарево. Несколько лет она наблюдалась у невролога после перенесенного инсульта.
Вечером соседи забеспокоились, что она не вернулась домой. Родственники соседки приехали из Москвы и написали заявление об ее исчезновении.
Утром тело женщины рядом со своим кабинетом обнаружил невролог – пациентка умерла от сердечного приступа. Проводится проверка по статье о халатности.