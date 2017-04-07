Опору Крымского моста бетонируют строители

Всего над Черным морем будет возведено шесть километров пролетов моста

Строители начали бетонирование фарватерной опоры моста через Керченский пролив, пишет utro.ru 6 марта.

Началось бетонирование фарватерной опоры Крымского моста – одной из двух самых мощных опор моста между материковой частью России и полуостровом Крым. Опоры будут удерживать судоходные арки над водой Керченского пролива.

Со стороны Крыма в данный момент идет поочередная надвижка на морские опоры пролетов, которые собирают их на берегу.

Всего над Черным морем будет возведено шесть километров пролетов моста, строительство которого началось в феврале 2016 года и продлится до декабря 2018 года, когда там пустят первые автомобили. Поезда пойдут по мосту с 2019 года.