Александр Евстифеев назначен врио Марий Эл

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Ранее Евстифеев был заместителем заместителю полпреда главы государства в ПФО
|Фото: 360tv.ru
Президент России Владимир Путин предложил пост врио Марий Эл Александру Евстифееву, пишет utro.ru 6 апреля.
На сайте президента РФ сообщается, что Владимир Путин предложил председателю Арбитражного суда Московской области Александру Евстифееву занять пост врио главы республики Марий Эл. Ранее Евстифеев был заместителем заместителю полпреда главы государства в Приволжском федеральном округе.
На встрече с Евстифеевым в Кремле президент сообщил, что действующий руководитель республики Леонид Маркелов будет задействован в другой сфере. На предложение возглавить республику до выборов в сентябре 2017 года Евстифеев ответил, что готов выполнить поручение президента.