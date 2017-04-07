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Систему tax free протестируют в России

Систему tax free протестируют в России
Запуск tax free пройдет после одобрения проекта Госдумой России
вчера, 20:23
Общество | Россия
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Фото: 360tv.ru

С октября система возврата НДС иностранцам tax free заработает в России, пишет utro.ru 6 апреля.

Система tax free, подразумевающая возмещение НДС иностранным покупателям, осенью может быть запущена в пилотном режиме. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Нововведение пока что коснется трех крупных российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. Возврат НДС будет осуществляться после отметки таможенного органа в торговой точке или при выезде за рубеж. Сумма покупки должна будет составить не менее десяти тысяч рублей.

Запуск tax free пройдет после одобрения проекта Госдумой России. Система призвана повысить интерес иностранцев к российским товарам.

 
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