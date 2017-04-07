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Минюст РФ считает "Свидетелей Иеговы" экстремистами из-за переливания: РИА "Восток-Медиа"
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Минюст РФ считает "Свидетелей Иеговы" экстремистами из-за переливания

Минюст РФ считает "Свидетелей Иеговы" экстремистами из-за переливания
В самой религиозной организации обвинения назвали "тревожным фактом" для 175 тысяч "активно практикующих верующих" в России
вчера, 20:19
Происшествия | Россия
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Фото: megatyumen.ru

Представитель Минюста России объяснил признание организации «Свидетелей Иеговы» экстремистской, пишет utro.ru 6 апреля.

На заседании в Верховном суде России представитель Минюста РФ обосновал признание «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией. Причиной стал запрет на переливание крови больным членам организации по рекомендации врача, что нарушает закон «О противодействии экстремизму», как и нарушения, обнаруженные в организации во время внеплановых проверок. Источник не уточняет, какие именно нарушения имеются в виду.

В самой религиозной организации обвинения назвали «тревожным фактом» для 175 тысяч «активно практикующих верующих» в России.
 

 
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Комментарии
  • МихаилЗ  (вчера, 21:01 )

    Репортаж: в Верховном суде слушается дело о запрете религии Свидетелей Иеговы https://jw-russia. org/pages/17040614-132. html#0406

  • Ксения З.  (вчера, 21:17 )

    Значит, если я не хочу переливать кровь, по этой логике я уже "экстремист", независимо от религии? Просто бред! Переливание крови - только один из методов медицинской практики. А попробовать лечить любым другим инновационным методом уже возбраняется? Или у врачей всей должно сводиться только к переливанию крови, поскольку это самое дорогостоящее лечение? Что же нам в разуме-то отказывают!

  • bastyoje  (сегодня, 04:21 )

    В 2016 году исполняется 125 лет с тех пор, как по указу царских властей Симеон Козлицкий, один из первых Свидетелей Иеговы в России, был отправлен в ссылку за проповедь библейской вести. В 1891 году без суда и следствия он был закован в кандалы и сослан в Сибирь, где жил до своей смерти в 1935 году. Комитет по правам человека уполномочен отслеживать соблюдение Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП), участником которого является и Россия. Как заявил Хайнер Билефельдт, специальный докладчик ООН по вопросу о свободе религии и убеждений, «составители МПГПП считают право на свободу религии и вероисповедания настолько важным, что признали его — применительно ко всей области, охватывающей религиозные взгляды и убеждения, — неотъемлемым [оно не может быть отменено или ограничено] даже в период чрезвычайного положения (Статья 4. 2)». Также Хайнер Билефельдт отметил: «Такой статус (неотъемлемые) присвоен лишь немногим категориям прав человека».

  • bastyoje  (сегодня, 04:23 )

    Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» (№ 114-ФЗ) был принят в 2002 году и частично касался проблемы терроризма. Однако в 2006, 2007 и 2008 годах в него были внесены поправки, ввиду чего, по словам газеты «Москоу таймс», его применение стало выходить «за рамки борьбы с экстремизмом, связанным с терроризмом» (статья «Российский закон об экстремизме нарушает права человека»). Как говорит Дерек Дэвис, бывший директор Института изучения церкви и государства имени Дж.  Доусона при Бэйлорском университете (США), теперь этот закон «использует лексику, связанную с террористической тематикой, которая стала употребляться во всем мире после нападения на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября, и применяет ее к нежелательным религиозным группам в России». Поэтому ярлык «экстремизм», по словам Дерека Дэвиса, «был несправедливо и необоснованно применен к Свидетелям Иеговы». По мнению Комитета по правам человека, проблема заключается в том, что Закон дает расплывчатое определение понятия «экстремистская деятельность».

  • bastyoje  (сегодня, 04:24 )

    В марте российские власти остановили ввоз на территорию страны религиозной литературы Свидетелей Иеговы, причем даже той, которая прошла экспертизу и была признана российскими судами как не содержащая признаков экстремизма. В июле российская таможня стала препятствовать ввозу Библий на русском языке, изданных Свидетелями Иеговы. Также в июле Российская Федерация стала единственной в мире страной, запретившей официальный сайт Свидетелей Иеговы jw. org. В ноябре Свидетелям Иеговы было отказано в ввозе партии Синодального перевода Библии, широко используемого в России другими христианскими конфессиями, в том числе Православной церковью. Год закончился тем, что в рамках уголовного дела 16 Свидетелям Иеговы из Таганрога был вынесен обвинительный приговор за проведение и посещение мирного богослужения. В газете «Вашингтон пост» отмечалось, что «на памяти россиян было немного судебных процессов подобного масштаба по делам, связанным с экстремизмом».

  • bastyoje  (сегодня, 04:25 )

    В таганрогском деле, как и в других, есть горькая ирония. «Старшее поколение Свидетелей Иеговы, которых преследуют сейчас, имеет на руках удостоверения жертв сталинских репрессий», — пишет Роман Лункин. В советское время тысячи Свидетелей Иеговы были заключены в тюрьмы. Последние из заключенных Свидетелей получили свободу в 1990 году. Бывших узников реабилитировали как невинных жертв репрессий, сняв с них клеймо «враги народа». Каждому из них вручили официальный документ — свидетельство о реабилитации. Таким образом, по словам Романа Лункина, применяя антиэкстремистское законодательство, «власть, получается, де-факто отменяет эту реабилитацию». И все же 27 мая 2015 года Свидетели Иеговы в России одержали знаменательную юридическую победу — Министерство юстиции Российской Федерации вновь зарегистрировало местную религиозную организацию (МРО) Свидетелей Иеговы в Москве. Прежней регистрации Свидетели лишились 26 марта 2004 года, когда их юридическое лицо в Москве было ликвидировано. Свидетели Иеговы подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), и 10 июня 2010 года ЕСПЧ обязал Россию восстановить регистрацию организации Свидетелей в Москве и выплатить им компенсацию за моральный ущерб.

  • bastyoje  (сегодня, 04:26 )

    В 2015 году Комитет по правам человека повторил свои рекомендации, данные в 2003 и 2009 годах, обязывающие Россию «незамедлительно пересмотреть Федеральный закон „О противодействии экстремистской деятельности“» с целью дать четкое определение понятия «экстремистская деятельность». В этом определении должно быть ясно указано, что экстремистская деятельность подразумевает элемент насилия или ненависти, и объяснено, по каким критериям материал может быть признан экстремистским. Кроме того, Комитет настоятельно просил российские власти «принять все необходимые меры для предотвращения произвольного применения этого закона и для пересмотра Федерального списка экстремистских материалов».



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