Минюст РФ считает "Свидетелей Иеговы" экстремистами из-за переливания

В самой религиозной организации обвинения назвали "тревожным фактом" для 175 тысяч "активно практикующих верующих" в России

Представитель Минюста России объяснил признание организации «Свидетелей Иеговы» экстремистской, пишет utro.ru 6 апреля.

На заседании в Верховном суде России представитель Минюста РФ обосновал признание «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией. Причиной стал запрет на переливание крови больным членам организации по рекомендации врача, что нарушает закон «О противодействии экстремизму», как и нарушения, обнаруженные в организации во время внеплановых проверок. Источник не уточняет, какие именно нарушения имеются в виду.

В самой религиозной организации обвинения назвали «тревожным фактом» для 175 тысяч «активно практикующих верующих» в России.

