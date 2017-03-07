Владимир Путин подарил Терешковой скульптуру и картину с чайками

Первая женщина-космонавт и парламентарий Валентина Терешкова, которая 6 марта отмечает своё 80-летие, получила из рук президента РФ скульптуру и картину. Не случайно на двух произведениях искусства изображены чайки: у Терешковой был позывной "Чайка". Об этом пишет телеканал "360".

Скульптуру под названием «Чайка садится на воду» изваял Иулиан Рукавишников, а картина «Чайки над Волгой» принадлежит кисти Виталия Зайцева.

В поздравительной речи Владимир Путин отметил, что Терешкова всегда была "примером и символом служения Отечеству" - и как космонавт, и как парламентарий. Женщина ответила, что её тронули слова и внимание первого лица страны.