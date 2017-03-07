В Тюмени пожилой мужчина вызвал массовое ДТП

79-летний тюменец на «Жигулях» не выдержал дистанцию на дороге и спровоцировал массовую аварию 4 марта в Тюмени, информирует megatyumen.ru.

Около полудня 4 марта на улице Комсомольской, 44 в Тюмени пожилой мужчина, управляющий отечественным автомобилем марки «Жигули» пятой модели, не смог соблюсти безопасную дистанцию.

В пресс-службе региональной Госавтоинспекции сообщили, что в результате столкнулись сразу четыре автомобиля: помимо «Жигулей», в аварии поучаствовали иномарки Ford и две машины марки Toyota.

Пострадавших в аварии трое: 32-летняя пассажирка Ford и ее десятилетняя дочь заработали ушибы, виновник ДТП получил травму грудной клетки.