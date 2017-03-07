В Тюмени мужчина получил ножевое ранение в подъезде

Утром 5 марта 51-летний тюменец получил ножевое ранение в подъезде одного из городских домов, информирует megatyumen.ru.

После получения сообщения о происшествии сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать виновника. Им оказался ранее судимый 46-летний горожанин. Утром в подъезде жилого дома между мужчинами произошла ссора, в результате которой один из них бросился на второго с ножом.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.