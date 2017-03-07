Дисквалифицированный футболист ЦСКА Роман Еременко подаст апелляцию

Футболист был отстранён от участия в соревнованиях осенью прошлого года после игры с немецким клубом "Байер"

Футболист ЦСКА Роман Еременко планирует подать жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS) и опротестовать решение о своей дисквалификации на два года, принятое Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом пишет телеканал "360".

Как отметил юрист Михаил Прокопец, который защищает интересы футболиста, решение подать жалобу в CAS было продумано заранее в качестве варианта, в том случае, если УЕФА не отменит дисквалификацию Еременко.

Футболист был отстранён от участия в соревнованиях осенью прошлого года после игры с немецким клубом «Байер». В его крови, взятой после матча, были найдены следы кокаина.

