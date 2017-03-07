Медведев поздравил космонавта Валентину Терешкову с 80-летием

Медведев отметил заслуги Терешковой в освоении космоса и в социальной сфере

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил космонавта и депутата Госдумы Валентину Терешкову с 80-летием. Медведев отметил заслуги Терешковой в освоении космоса и в социальной сфере. Об этом пишет utro.ru.

Как отметил Медведев, Терешкова является единственной женщиной в мире, которая совершила одиночный полёт в космос. Кроме того, она сделала большой вклад в защиту прав женщин и охрану материнства и детства, добавил премьер.

В 1963 году Терешкова полетела в космос на корабле "Восток-6", став первой женщиной, которая совершила подобное.