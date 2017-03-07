В Москве стритрейсер разогнался до 238 км

Молодой человек с богатыми родителями Казымбек Б. разместил в социальной сети видеозапись, на которой он ездит по дорогам Москвы на скорости 238 километров в час. Об этом пишет utro.ru.

20-летний стритрейсер любит хвастаться своими заездами по дорогам столицы. На его странице в соцсети есть фотография, где гонщика задерживают сотрудники ДПС. Подпись под снимком гласит: "Подумаешь, по встречке проехал". Казымбек не раз был оштрафован за нарушения ПДД.