В Москве стритрейсер разогнался до 238 км

Молодой человек с богатыми родителями Казымбек Б. разместил в социальной сети видеозапись, на которой он ездит по дорогам Москвы на скорости 238 километров в час. Об этом пишет utro.ru.
20-летний стритрейсер любит хвастаться своими заездами по дорогам столицы. На его странице в соцсети есть фотография, где гонщика задерживают сотрудники ДПС. Подпись под снимком гласит: "Подумаешь, по встречке проехал". Казымбек не раз был оштрафован за нарушения ПДД.
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