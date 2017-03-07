В центральной части России ожидается бурное половодье

Центральную часть РФ ждёт бурное половодье, которое не вызовет катастрофические последствия. Об этом пишет utro.ru. со ссылкой на заявление директора Гидрометцентра Романа Вильфанда.
В 2017 году половодье будет более бурным, чем в 2016 году, однако не стоит ждать разрушительных последствий. В некоторых субъектах РФ разлив рек начнётся на 10-20 дней ранее, чем обычно. Сложная ситуация может быть в Поволжье и Заволжье, а также в Республике Башкортостан.
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