Россия не получит цветы к 8 марта из Абхазии

В Абхазии, которая является главным поставщиком мимоз в Россию, из-за заморозков произошёл неурожай этих цветов. Объём поставок мимоз в РФ снизился в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет utro.ru.

В прошлом году к Международному женскому дню из Абхазии в РФ было вывезено почти 270 тонн мимоз, а теперь эта цифра составляет 66 тонн. Причина тому - заморозки и февральские снегопады, которые обрушились на Абхазию.