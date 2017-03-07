Депутаты Санкт-Петербурга хотят вернуть в школы НВП

Депутаты Законодательного собрания Петербурга от «Единой России» выступили за возвращение в школы курса начальной военной подготовки (НВП), пишет 6 марта utro.ru.

Петербургские депутаты обратились к главе Минобороны РФ Сергею Шойгу и министру образования Ольге Васильевой с просьбой вернуть в школы курс НВП. Свою инициативу они поясняют тем, что отсутствие в школах обязательной НВП плохо отразилось на физической подготовке призывников.

Депутаты предлагают включить в обязательный курс военные сборы, кроссы, преодоление полосы препятствий и частично рукопашный бой, а также способы оказания первой медицинской помощи и знакомство с видами оружия.