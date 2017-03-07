На Ямале прошли соревнования оленеводов

Для кочевников гонки на оленьих упряжках – это способ поддержать культуру малых народов Севера

В День оленевода в ямальском городе Надым прошел второй этап гонок на оленьих упряжках, пишет 6 марта utro.ru.

Главным событием праздника стали гонки на оленьих упряжках. Не все желающие смогли посостязаться за победу в них: кочевников из Ямальского района к участию не допустили из-за вспышки сибирской язвы в 2016 году.

Оленей для соревнований тренировали заранее. На состязаниях со скоростью 55,5 километров в час в одной упряжке бегут от трех до пяти оленей. Нарты для забега тоже готовят по особой конструкции: делают легкими и совмещают в них разные породы деревьев.

Для кочевников гонки на оленьих упряжках – это способ поддержать культуру малых народов Севера.