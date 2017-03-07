На обложке New Yorker появился Владимир Путин

Журнал New Yorker (США) разместил на обложке нового номера президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет utro.ru. Название издания на обложке написано кириллицей. Ниже изображён Владимир Путин, глядящий через монокль на бабочку, голова которой имеет голову президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа. Картинка привязана к одной из статей издания, посвящённой двум президентам и вероятности новой "холодной войны" между странами.



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