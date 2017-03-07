В Чечне произошло землетрясение

В Чеченской республике было зафиксировано землетрясение магнитудой около четырёх баллов. Об этом пишет utro.ru. Природный катаклизм произошел 6 марта. Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 15 километров под землёй. Никто из жителей республики не пострадал. Стихия не причинила никаких разрушений.



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