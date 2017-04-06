В Тюмени пассажирка автобуса получила травмы

На одной из дорог Тюмени автомобиль Mercedes подрезал автобус, водитель которого резко затормозил. Из-за такого маневра пострадала пассажирка общественного транспорта. Об этом пишет megatyumen.ru.
Водитель Mercedes резко перестроился, подрезав автобус. Чтобы избежать аварии, водитель общественного транспорта резко нажал на тормоз. 54-летняя женщина, ехавшая в автобусе, потеряла равновесие и упала. Потерпевшая была госпитализирована с травмами головы, ноги и руки. Остается неизвестным, понес ли ответственность водитель иномарки.
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