В Подмосковье в багажнике автомобиля найдены два трупа

В одном из сельских поселений Московской области найден автомобиль, в багажнике которого лежали трупы двух мужчин с признаками огнестрельных ранений. Об этом пишет utro.ru.

Машина была припаркована около дороги. Правоохранительные органы завели два уголовных дела в связи с этим инцидентом.

Известно, что один из убитых - русский, другой - армянин.