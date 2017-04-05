Фельдшера признали виновной в смерти детей на Сямозере

Суд признал ее виновной по статье о халатности и приговорил к трем годам поселения

Фельдшер районной больницы города Суоярви в Республике Карелия признана виновной в массовой гибели детей на Сямозере, пишет utro.ru 4 апреля.

В июне прошлого года 14 детей из оздоровительного лагеря «Парк-отель» Сямозеро» попали в шторм во время похода на лодках по водоему. Из 47 детей утонули 14, погибли четверо сопровождающих взрослых. Когда один из детей дозвонился в больницу, фельдшер Ирина Щербакова сочла сообщение розыгрышем и проигнорировала его.

Суд признал ее виновной по статье о халатности и приговорил к трем годам поселения. У женщины есть ребенок 11 лет, поэтому приговор вступит в силу через три года, когда ему исполнится 14 лет.