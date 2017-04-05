Фракции Госдумы РФ единогласно поддержали снос хрущёвок

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Руководитель ЛДПР Владимир Жириновский предложил выделять москвичам вместо единой жилплощади несколько однокомнатных квартир
|Фото: 360tv.ru
Депутаты Госдумы поддержали программу по сносу ветхих пятиэтажек в Москве, пишет utro.ru 4 апреля.
На расширенном заседании совета Госдумы РФ глава КПРФ Геннадий Зюганов сказал, что программа оживит отечественную экономику и поможет преодолеть кризис.
Руководитель ЛДПР Владимир Жириновский предложил выделять москвичам вместо единой жилплощади несколько однокомнатных квартир – так некоторые родственники смогут жить отдельно друг от друга.
В «Справедливой России» программу назвали правильной, однако напомнили о необходимости ее доработки. «Единая Россия» заявила, что доработка произойдет на парламентских слушаниях после первого чтения закона.
Предлагаю оставить пока хрущевки в Москве. А на эти деньги построить новое жилье по всей России!
Вольфыч как всегда, в своем репертуаре)))