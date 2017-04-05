Патриарх Кирилл: образование не конфликтует с религией

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Патриарх подчеркнул, что это имеет большую значимость для отечественного образования
|Фото: 360tv.ru
Глава РПЦ опроверг тезис о конфликте религии и просвещения, пишет utro.ru 4 апреля.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл анонсировал защиту первой в России научной работы по теологии. Она пройдет 1 июня. Автором диссертации выступает протоиерей Павел Хондзинский, претендующий на ученую степень по теологии.
Патриарх подчеркнул, что это имеет большую значимость для отечественного образования. Он заявил, что современный человек должен разбираться и в научных, и в религиозных вопросах, а тезис о конфликте науки и религии – не более чем стереотип. Некомпетентность в религиозном аспекте, по словам главы РПЦ, может привести людей к экстремистским течениям.
В какой религии мы должны разбираться? В православной или католической? Если в католической, то при чем тут патриарх Кирилл? Пусть идет преподавать в церковную школу!
Закон Божий - руководство для семьи и школы. Вместо изучения и увлечения покемонами. А ты не знал, детка?
Закон Божий - это для верующих. Вот и идите в монастырь и на Святую Землю! Босиком в рубище!