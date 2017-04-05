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Набиуллина: нужно привыкнуть к плавающему курсу рубля

Набиуллина: нужно привыкнуть к плавающему курсу рубля
Глава ЦБ РФ рассказала, что боязнь "плавающего" курса национальной валюты наблюдалась во всех странах
сегодня, 02:37
Экономика | Россия
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Фото: www.most.life

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина посоветовала не думать о курсе рубля, пишет utro.ru 4 апреля.

В ходе выступления в Forbes Сlub Набиуллина заявила о том, что в текущих экономических реалиях важно «избавиться от идеи фикс» - то есть, перестать думать о курсе рубля. Глава ЦБ РФ рассказала, что боязнь «плавающего» курса национальной валюты наблюдалась во всех странах. Однако за год финансовый сектор России научился управлять ликвидностью. Теперь это же должна сделать и экономика страны.

Набиуллина также прокомментировала подозрения в искусственном завышении и занижении курса рубля. Она заверила, что у Центробанка нет в этом необходимости.
 

 
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Комментарии
  • Виктор  (сегодня, 08:34 )

    Что случилось с рублем? Он утонул1

  • Берегите лес   (сегодня, 12:34 )

    Историю изучай. И о подвиге Сталина прочитай, как он отстоял суверенитет страны.

  • Реальная Олька  (сегодня, 13:05 )

    Я прямо таки каждый день думаю о курсе рубля! Вот просыпаюсь с утра и сразу у меня идея фикс "как же там рубль родимый, упал иль поднялся с колен?". Вот делать нам простым россиянам не фиг, как думать о курсе бабла!

  • JD  (сегодня, 13:25 )

    Все верно, Олька, нам простым россиянам не нужно думать о бабле совсем. Рабу деньги не нужны, он и пользоваться ими не умеет. На похлебку и тряпье чтобы срам прикрыть хозяин выделит немножко, а более и незачем. Главное пахать как трактор от зари и до зари создавать добавочную стоимость, ходить в церковь по субботам и смотреть телевизор по воскресеньям, чтобы в голове всегда была свежесть и никаких лишних мыслей).

  • Реальная Олька  (сегодня, 13:59 )

    Ну дык о чем и речь!)))

  • JD  (сегодня, 13:19 )

    Какой сказочный подарок валютным спекулянтам)). И к этому нужно привыкнуть)). Колебания курса составляют в среднем около рубля в сутки в данное время, так что имея всего 10 тысяч долларов, можно вполне себе при определенной сноровке и опыте косить по 10 тысяч рубликов в сутки совершенно не напрягаясь). Ну это я утрирую, но в принципе верно.

  • Берегите лес   (сегодня, 13:35 )

    JD, что предлагаешь? Национализировать центробанк? Я требую национализировать ценробанк! Природные ресурсы продавать за границу только за золото, как при Сталине.

  • JD  (сегодня, 13:39 )

    А давай продадим за границу тебя?)). Может купят?). А не купят так бесплатно отдадим, подарим)). В России одним "Берегите лес" станет меньше, а у проклятых капиталистов Запада одним "Берегите лес" станет больше) Явная польза для страны).

  • Берегите лес   (сегодня, 14:28 )

    Маленькая, покушай, на горшок, и спи спокойно. Явная польза для тебя будет. Не забудь валерьянку выпить.

  • JD  (сегодня, 14:32 )

    Все верно говорят: в России "Берегите лесов" на сто лет припасено))

  • Берегите лес   (сегодня, 14:42 )

    Эльвира Набиуллина правильный совет дает. Раз на "100" лет, то нормально. А валерьянку давать будут?

  • JD  (сегодня, 17:09 )

    Госпожа Набибулина в 2015 году показала свои доходы на уровне 22 миллиона рублей, а за год до этого в 2014-ом ее доход составлял 12 миллионов рублей в год, то есть прирост 80 процентов. В январе 2014-го года за доллар США торговали по 35 рублей 24 копейки, а в январе 2015-го по 61 рубль 70 копеек, то есть рубль обвалился по отношению к доллару США на 75 процентов. Эльвире Набибулиной действительно можно совершенно не думать о курсе в паре рубль-доллар)). Она образно говоря не потеряла ни цента)). К чему я так много говорю о всех этих курсах?)). К тому что я нормальный человек, который хочет съездить в отпуск в Тайланд или в Китай или может быть на Фиджи или Филипины или в Корею или в США)). Почему туда? Потому что там интересно. А в Москве я уже был и в Ленинграде тоже, нет смысла сто раз посещать Эрмитаж или любоваться Спасской башней Кремля))). Но мой доход волшебным образом не вырос на 80 процентов за год, как у Эльвиры Сахипзадовны, а во всех перечисленных мной странах рубль за денежную единицу не признают к сожалению, поэтому цена моего летнего отдыха в любой из этих стран возросла ровно на 75 процентов((. Да и не только в туризме произошли такие метаморфозы, компьютеры, электроника, импортные товары, те же автомобили праворукие (почему-то никто не желает во Владивостоке ездить на Жигулях, почему интересно?). Вот и приходится думать о курсе рубля время от времени.



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