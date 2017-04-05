Набиуллина: нужно привыкнуть к плавающему курсу рубля

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Глава ЦБ РФ рассказала, что боязнь "плавающего" курса национальной валюты наблюдалась во всех странах
|Фото: www.most.life
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина посоветовала не думать о курсе рубля, пишет utro.ru 4 апреля.
В ходе выступления в Forbes Сlub Набиуллина заявила о том, что в текущих экономических реалиях важно «избавиться от идеи фикс» - то есть, перестать думать о курсе рубля. Глава ЦБ РФ рассказала, что боязнь «плавающего» курса национальной валюты наблюдалась во всех странах. Однако за год финансовый сектор России научился управлять ликвидностью. Теперь это же должна сделать и экономика страны.
Набиуллина также прокомментировала подозрения в искусственном завышении и занижении курса рубля. Она заверила, что у Центробанка нет в этом необходимости.
Что случилось с рублем? Он утонул1
Историю изучай. И о подвиге Сталина прочитай, как он отстоял суверенитет страны.
Я прямо таки каждый день думаю о курсе рубля! Вот просыпаюсь с утра и сразу у меня идея фикс "как же там рубль родимый, упал иль поднялся с колен?". Вот делать нам простым россиянам не фиг, как думать о курсе бабла!
Все верно, Олька, нам простым россиянам не нужно думать о бабле совсем. Рабу деньги не нужны, он и пользоваться ими не умеет. На похлебку и тряпье чтобы срам прикрыть хозяин выделит немножко, а более и незачем. Главное пахать как трактор от зари и до зари создавать добавочную стоимость, ходить в церковь по субботам и смотреть телевизор по воскресеньям, чтобы в голове всегда была свежесть и никаких лишних мыслей).
Ну дык о чем и речь!)))
Какой сказочный подарок валютным спекулянтам)). И к этому нужно привыкнуть)). Колебания курса составляют в среднем около рубля в сутки в данное время, так что имея всего 10 тысяч долларов, можно вполне себе при определенной сноровке и опыте косить по 10 тысяч рубликов в сутки совершенно не напрягаясь). Ну это я утрирую, но в принципе верно.
JD, что предлагаешь? Национализировать центробанк? Я требую национализировать ценробанк! Природные ресурсы продавать за границу только за золото, как при Сталине.
А давай продадим за границу тебя?)). Может купят?). А не купят так бесплатно отдадим, подарим)). В России одним "Берегите лес" станет меньше, а у проклятых капиталистов Запада одним "Берегите лес" станет больше) Явная польза для страны).
Маленькая, покушай, на горшок, и спи спокойно. Явная польза для тебя будет. Не забудь валерьянку выпить.
Все верно говорят: в России "Берегите лесов" на сто лет припасено))
Эльвира Набиуллина правильный совет дает. Раз на "100" лет, то нормально. А валерьянку давать будут?
Госпожа Набибулина в 2015 году показала свои доходы на уровне 22 миллиона рублей, а за год до этого в 2014-ом ее доход составлял 12 миллионов рублей в год, то есть прирост 80 процентов. В январе 2014-го года за доллар США торговали по 35 рублей 24 копейки, а в январе 2015-го по 61 рубль 70 копеек, то есть рубль обвалился по отношению к доллару США на 75 процентов. Эльвире Набибулиной действительно можно совершенно не думать о курсе в паре рубль-доллар)). Она образно говоря не потеряла ни цента)). К чему я так много говорю о всех этих курсах?)). К тому что я нормальный человек, который хочет съездить в отпуск в Тайланд или в Китай или может быть на Фиджи или Филипины или в Корею или в США)). Почему туда? Потому что там интересно. А в Москве я уже был и в Ленинграде тоже, нет смысла сто раз посещать Эрмитаж или любоваться Спасской башней Кремля))). Но мой доход волшебным образом не вырос на 80 процентов за год, как у Эльвиры Сахипзадовны, а во всех перечисленных мной странах рубль за денежную единицу не признают к сожалению, поэтому цена моего летнего отдыха в любой из этих стран возросла ровно на 75 процентов((. Да и не только в туризме произошли такие метаморфозы, компьютеры, электроника, импортные товары, те же автомобили праворукие (почему-то никто не желает во Владивостоке ездить на Жигулях, почему интересно?). Вот и приходится думать о курсе рубля время от времени.