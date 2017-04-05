В Москве превышен уровень сероводорода

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Мониторинг экологической обстановки проводится в российской столице в круглосуточном режиме
|Фото: megatyumen.ru
Уровень сероводорода на юго-востоке российской столицы превысил норму в 2,5 раза, пишет utro.ru 3 апреля.
Превышение уровня сероводорода в юго-восточной части Москвы зафиксировал «Мосэкомониторинг». В данный момент экстренные службы устанавливают причины произошедшего.
Представители ответственных служб уточнили, что мониторинг экологической обстановки проводится в российской столице в круглосуточном режиме. Для его проведения используются стационарные лаборатории Главного управления МЧС России по Москве и Роспотребнадзора.