В Москве превышен уровень сероводорода

Уровень сероводорода на юго-востоке российской столицы превысил норму в 2,5 раза, пишет utro.ru 3 апреля. Превышение уровня сероводорода в юго-восточной части Москвы зафиксировал «Мосэкомониторинг». В данный момент экстренные службы устанавливают причины произошедшего. Представители ответственных служб уточнили, что мониторинг экологической обстановки проводится в российской столице в круглосуточном режиме. Для его проведения используются стационарные лаборатории Главного управления МЧС России по Москве и Роспотребнадзора.

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