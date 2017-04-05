РПЦ раскритиковала закон парламента Чечни о хиджабах

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Ранее парламент Чечни позволил ученикам школ и студентам вузов и ссузов носить в образовательных учреждениях одежду, отражающую их религиозные взгляды
|Фото: inform.kz
Русская православная церковь (РПЦ) критично отнеслась к принятому парламентом Чечни закону, в соответствии с которым в школах республики разрешается ношение хиджабов. В РПЦ заявили, что закон противоречит федеральному закону, который предполагает светский характер образования. Об этом пишет utro.ru.
По словам главы юридической службы патриархии игуменьи Ксении, депутатам чеченского парламента нужно изменить закон о хиджабах, поскольку он нарушает правило светского характера образования в средних учебных заведениях.
Ранее парламент Чечни позволил ученикам школ и студентам вузов и ссузов носить в образовательных учреждениях одежду, отражающую их религиозные взгляды. По мнению председателя парламента Чечни Магомеда Даудова, республиканский закон не противоречит федеральному.