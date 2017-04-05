Россия остается на первом месте в мире по экспорту пшеницы

Россия останется мировым лидером по экспорту пшеницы в текущем сельскохозяйственном году (2016/2017). Страна поставляет за рубеж 25-30 миллионов тонн зерна. Об этом пишет utro.ru. со ссылкой на заявление директора департамента растениеводства Минсельхоза РФ Петра Чекмаева.

Как отметил Чекмаев, прошлогодний рекордный урожай удастся сохранить и переработать, однако нужно совершенствовать условия хранения, поскольку от этого напрямую зависит качество пшеницы.